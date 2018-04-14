«البحيرة»: شراء 2200 شهادة «أمان» وتوزيعها على عمال النظافة

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عن أنه يجري الآن توقيع عمال النظافة على شهادة «أمان» بكافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، بواقع 2200 شهادة فئة 500 جنيه على نفقة المحافظة؛ إيماناً منها يدور عمال النظافة وتكليلا لهم لما يبذلوه من جهد.

وأكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أن الفكرة الأساسية من شهادة «أمان» هي أن عدداً كبيراً من العمال في مصر يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية، لأسرهم في حالة الوفاة ومن هنا كانت الفكرة أن توفر هذه الشهادة نوعاً من الحماية والضمان لأسر العمالة اليومية والمؤقتة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت محافظ البحيرة، أن شراء شهادة «أمان» متاح لكل المصريين في الفئة العمرية من 18 حتى 59 سنة، حتى إذا كان المواطن موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص، سواء أكان مؤمنًا عليه، أم خارج تغطية التأمينات الاجتماعية، وسواء أكان غنياً أم فقيراً.

ومنذ بدء طرح شهادة «أمان المصريين» في البنوك، وشهدت محافظة البحيرة إقبال من المواطنين معتبرين أن هذه الشهادة مستقبل لأبنائهم وهي خطوة جادة لتوفير معاش.

وشهادة أمان؛ هي شهادة ادخار بنكية تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى، تدفع مرة واحدة ومدتها 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات، وبدأ طرح الشهادة في البنك الأهلي والقاهرة ومصر والتنمية الزراعية.

ووجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الدعوة لجميع المواطنين وخاصة العاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعي، وأصحاب العمالة غير المنتظمة، والحرفيين الذين ليس لديهم دخل ثابت، للاستفادة من المميزات التي تمنحها شهادة «أمان للمصريين»، وتحقق الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، كما حثتهم على ثقافة الادخار لتعزيز نهضة مصر، وتحقيق أهداف ورؤية مصر في التنمية المستدامة.

وأكدت محافظ البحيرة، أنه جار التنسيق مع كافة المديريات ومجالس المدن والشركات الاستثمارية، والمزارع الكبرى وشركات قطاع الأعمال بنطاق المحافظة، بحصر العمال لديهم والتنسيق مع مسئولي تلك البنوك، لإصدار شهادات «أمان» لهم، مشيرة إلى قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتسجيل 34 ألف عامل لديها من العمال غير المنتظمين في قطاعات العقارات والزراعة والمناجم وصيد الأسماك، ليتم دخولهم المنظومة.

يذكر أن محافظ البحيرة قد قامت بتوزيع 300 شهادة على ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، على نفقة صندوق رعاية العاملين التابع لمشاريع المحافظة للعاملين بمشروع النظافة وعلى تلك الفئات.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إنشاء نظام تأميني يضمن الحماية التأمينية على المواطن البسيط والحرفي، حيث تم طرح نظام شهادة «أمان» من خلال بنوك (الأهلي - مصر - القاهرة - التنمية الزراعية)؛ للتأمين على تلك الفئات، وقامت تلك البنوك بإصدار شهادة «أمان» التي تمنح صاحبها مزايا تأمينية لتغطية الوفاة الناتجة عن أي سبب، والوفاة الناتجة عن حادث، بالإضافة إلى عائدها المادي الذي يبلغ 16% سنوياً.