قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، تخصيص الإثنين المقبل؛ لعرض مجموعة من أفلام برنامج «تكافل وكرامة»، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

وقد اختارت الوزارة 6 أفلام لعرضها في المهرجان ليتعرف الجمهور على طبيعة عمل برنامج «تكافل وكرامة» وما يقدمه من مساعدات حقيقة تصل لمستحقيها في ربوع مصر. ومن تلك الأفلام

فيلم «5%»، الذي يستعرض مجموعة من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استجابوا لبرنامج التأهيل والتدريب المهني الذي تنظمه الوزارة لشغل وظائف معينة تتناسب مع إعاقاتهم، حيث يتم توظيفهم بعد التدريب ليتحولوا إلى عناصر منتجة في المجتمع، والفيلم من إخراج مهند دياب.

أما الفيلم الثاني، فيحمل اسم «الشارع مش مكانك»، ويهدف إلى حماية الأطفال بلا مأوى، وهي المبادرة التي طالب الرئيس السيسي بدراستها وكلف صندوق تحيا مصر بمتابعتها، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع صندوق تحيا مصر. والفيلم يحاول اكتشاف المواهب المدفونة لدى شباب مصر من خلال الاهتمام بالتعليم، ومن خلال تطوير المؤسسات التعليمية وغيرها. وقد تكلف مشروع «أطفال بلا مأوى» 114 مليون جنيه حتى الآن.

والفيلم الثالث يحمل اسم «الغالية»، ويحكي مجموعة من قصص الكفاح لسيدات تعرضن لظروف خاصة في حياتهن، لكن رغم تلك الظروف استطعن أن يحققن نجاحات في مراكز علمية ورياضية أيضا، والفيلم من إخراج مهند دياب.

وأيضا فيلم بعنوان «آمال بسيطة»، وهو مجموعة من القصص الواقعية لمجموعة من الحالات التي استفادت من برنامج «تكافل وكرامة»، والذي يوفر لها حياة كريمة، والفيلم يعرض حالات لسيدات استفدن من البرنامج في عدد كبير من محافظات مصر.

والفيلم الخامس يحمل اسم «كرامة»، ويعرض أيضا حالات لسيدات استفدن من برنامج «تكافل وكرامة» في شتى محافظات مصر.

وهناك أيضا فيلم «لأبعد نقطة»، وهو يشرح كيف استطاعت وزارة التضامن الوصول إلى أماكن بعيدة في ربوع الوطن لتساعد المحتاجين من خلال برامجها سواء «تكافل وكرامة» أو المعاش.

وأخيرا فيلم «مستورة»، وهي قصة حقيقية عن برنامج تكافل وكرامة، ويعرض رحلة سيدتين استفادتا أيضا من المشروع.