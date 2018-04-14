الخارجية الروسية: الضربة العسكرية على سوريا غير قانونية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اعتمدت في اتخاذ القرار بقصف سوريا على وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وليس على حقائق، وأن الهجوم غير قانوني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم السبت - "إن أساس الهجوم، وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين، اعتمد على تقارير سرية مزعومة من الوكالات الحكومية ذات الصلة والخدمات السرية لفرنسا، كانت جميعا من وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام تتحمل بعض المسؤولية عما تنشره فيما يتعلق بمصداقية المواد المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعية.

يذكر أن سوريا تعرضت فجر اليوم لقصف صاروخي شنته القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.