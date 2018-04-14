الزراعة: نسعى لتوظيف «التقنيات الذرية» فى إنتاج محاصيل قليلة استخدام المياه

قال وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، إن هناك عددا كبيرا من التطبيقات والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لاسيما فى مجالات الزراعية والرى والطب، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا مهما الفترة الاخيرة لمواكبة التقدم فى هذا المجال.

وخلال لقائه مع الدكتور عاطف عبدالفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، و«مايكل ادوارد» رئيس القسم الإفريقى بالهيئة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور شوكت عبدالرازق مدير الوحدة الإفريقية بالهيئة الدولية للطاقة الذرية، قال البنا إنه من الممكن التعاون فى مجالات تحلية وتنقية المياه واستخدامها فى أغراض الزراعة، فضلا عن إمكانية استخدام تلك التقنيات فى تحديد مناطق المياه الجوفية، بما سيساهم فى زيادة فرص استصلاح الأراضى والتوسع فى مساحات جديدة يتم زراعتها.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات فى القضاء على مرض انفلونزا الطيور، وعلاج أمراض النباتات المختلفة، بحيث يتم إتاحة الفرص التدريبية للباحثين والمهندسين الزراعيين لتأهيلهم على هذه الاستخدامات، مؤكدا أهمية الدور الحيوى للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية ان يشمل التعاون بين الجانبين فى هذا المجال مجالى الغذاء والزراعة، بحيث تشمل استخدم التقنيات الذرية فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قليلة الاستخدام للمياه.