«العراق»: العثور على معسكر لـ«داعش» بمحافظة الأنبار

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، عن العثور على معسكر كامل لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول -في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز»- إن قيادة عمليات الجزيرة تمكنت وخلال عملية تفتيش لمناطق (وادي حوران - غابة حوران - كشيتي - المخازن) من العثور على معسكر كامل لداعش وكهف عثر بداخلهما على عبوات ناسفة، مضيفا أنه تم تدميرها بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي دون وقوع أي خسائر.

يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين فترة وأخرى بعمليات تفتيش في الصحراء الغربية في محافظة الأنبار، حيث تتمكن من العثور على مقرات وانفاق لـ«داعش»، إضافة إلى أسلحة ومتفجرات يتم تدميرها على الفور.