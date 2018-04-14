قال الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ التصويت النهائي على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بداية من غدًا الأحد وعلى مدار 3 أيام.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك مع الشركات العاملة ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «السعيد»، أن اللجنة ستقوم بالتصويت على مواد القانون، وذلك بعد دراسة مستفيضة وعقد سلسلة من جلسات الإستماع ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شركات المحمول.

وتابع «السعيد»، أن مشروع القانون وضع إطار لأول مرة بين مقدم ومستخدم الخدمة، ليعالج إشكالية عانى منها المواطن سابقاً، وهي عدم وجود آلية تواجه مقدم الخدمة حال تقصيره في تقديم خدمته للمواطن، قائلا: «نعلم أنه في كثير من الأحيان يدفع المواطن نقوداً مقابل خدمات لا يحصل عليها».

من جانبه، وصف المستشار محمد الألفي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت، المعروض أمام اللجنة، بكونه أكثر من رائع، ويعد من أحدث التشريعات في المنطقة العربيّة.

ويرى «الألفي»، ضرورة تشديد العقوبات الواردة بمشروع القانون، لاسيما وأنها لا تتناسب مع قيمة الجنية حالياً، قائلاً: «هذه العقوبات وضعت قبل تعويم الجنيه، بالتالي فهي غير مناسبة حالياً على الإطلاق».