هاشتاج «العدوان الثلاثي» الأكثر تداولا على «تويتر»

تصدر هاشتاج «العدوان الثلاثي»، خلال الساعات الماضية، قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ويأتي ذلك عقب شن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا ضربات عسكرية بسوريا فجر اليوم السبت.

وفيما يلي نرصد بعض التعليقات:

قال أحد مستخدمي «تويتر»، يدعى علي حاج يوسف، إن العدوان الثلاثي على سوريا يبدو محدودًا وهزيلًا حتى الآن، واصفًا إياها بأنها عملية استعراضية ومجرد رسالة لتأمين نزول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أعلى الشجرة.

وتابع أن حجم العدوان لن يغير في واقع المشهد السوري، وقام على زعم استخدام الكيماوي وانتهى باستهداف مزعوم لمراكز كيماوية، موجهًا حديثه للعرب: «صلوا الفجر وعودوا للنوم».

العدوان الثلاثي على سوريا يبدو محدوداً وهزيلاً حتى الآن، وهو عملية استعراضية ومجرد رسالة لتأمين نزول ترامب عن أعلى الشجرة..

حجم العدوان لن يغير في واقع المشهد السوري، وقام على زعم استخدام الكيماوي وانتهى باستهداف مزعوم لمراكز كيماوية..

صلوا الفجر وعودوا للنوم.#العدوان_الثلاثي

— Ali Hajj Youssef (@alihajyoussef1) April 14, 2018

بينما علق آخر، يدعى إبراهيم يونس، بأن التاريخ يعيد نفسه، موضحًا أن العدوان الثلاثي في 1956، يعود من جديد، عن طريق فرنسا، بريطانيا، إسرائيل بأيدي أمريكية.

وتابع أن سوريا أبية وعصية على الاستعمار والاحتلال والذل وتاريخها يشهد بذلك، مشددًا: «لن تنالوا من عزيمتها ومن قادتها وشعبها، عدوانكم محدود ولن يدوم لانكم أجبن من جعلها حرب مفتوحة».

التاريخ يعيد نفسه من ١٩٥٦ انه العدوان الثلاثي من جديد فرنسا بريطانيا اسرائيل بأيدي اميركية. الهدف سوريا الأبية العصية على الاستعمار والاحتلال والذل وتاريخها يشهد.لن تنالوا من عزيمتها ومن قادتها وشعبها.عدوانكم محدود ولن يدوم لانكم أجبن من جعلها حرب مفتوحة. #سوريا #العدوان_الثلاثي

— Ibrahim Younis (@Ibrahim_youniss) April 14, 2018

وفي سياق متصل، ألمحت المستخدمة رشا حسن، إلى تكرار السيناريو الأمريكي بالعراق في 2003، مرة أخرى في سوريا في 2018، مستنكرة موقف الحكام العرب من هذا العدوان على الأراضي السورية: «لم ولن تكونوا يومًا رجالًا، ألا لعنة الله على حكام العرب».

ما بين العراق 2003 و سورية 2018 لم ولن تكونوا يوما رجالا .. الا لعنة الله على حكام العرب #العدوان_الثلاثي #سورية2018

— Rasha Hassan (@Rasha_Hassan) April 14, 2018

وفي ذات الإطار، عقبت المستخدمة ملك وهبي، على ما شهدته دمشق فجر اليوم، قائلة إنه عندما تدمر منظومة الدفاع الجوي السوري الباسل 71 صاروخًا من نوع «توماهوك» وليس منذ زمن بعيد تم إسقاط الطائرة من طراف «F16»، يؤكد أن أرض سوريا أصبحت مقابر لمؤامراتهم الخبيثة ولأسلحتهم الفتاكة وأموالهم النجسة وضمائرهم الميتة، وأن النصر آتٍ لا محالة.

عندما تدمر منظومة الدفاع الجوي السوري الباسل ٧١ صاروخا من نوع توماهوك و ليس منذ زمن بعيد تم اسقاط ال f16...هنا تدرك أن أرض سوريا أصبحت مقابر لمؤامراتهم الخبيثة ولأسلحتهم الفتاكة وأموالهم النجسة وضمائرهم الميتة..وأن النصر آتي لا محالة..#سوريا_القوية#العدوان_الثلاثي

— Malak wehbi (@malakwehbiii) April 14, 2018

بينما نوه المستخدم صالح أبو عزة، إلى تورط قطر في الضربات العسكرية التي شنتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا بسوريا، قائلًا: «مجازًا نقول إنه عدوان ثلاثي بحكم أن القوة الضاربة كانت أمريكية بريطانية فرنسية، لكن يجب ألا ننسى دور محور الشر الثلاثي قطر عبر قاعدة العديد، السعودية عبر دفع التكلفة، تركيا عبر المباركة والتحريض، هُزموا جميعًا وانتصرت دمشق».

مجازاً نقول أنه عدوان ثلاثي بحكم أنّ القوة الضاربة كانت أمريكية بريطانية فرنسية!! لكن يجب ألا ننسى دور محور الشر الثلاثي قطر عبر قاعدة العديد، السعودية عبر دفع التكلفة، تركيا عبر المباركة والتحريض!! هُزموا جميعاً وانتصرت دمشق✌️#العدوان_الثلاثي#سوريا_الأسد

🇸🇾

— د. صالح أبو عزة (@Dr_Sa_1985) April 14, 2018

كما أشارت المستخدمة ليلى نيكولاس، إلى أن تصريحات قوى العدوان الثلاثي حول الضربة العسكرية في دمشق، لم تتحدث عن إنهائهم الخطر الكيماوي السوري، كما تذرعوا بذلك، بل عن تدمير جزءًا كبيرًا وعن تأثير ما يمكن للحكومة السورية فعله في المستقبل، موضحة أن هذا يعني أن قصص الكيماوي والرد عليها لم تنتهِ عند هذا الحد، إنما سيكون هناك مسرحيات أخرى كلما انحشر الإرهابيون في سوريا.

تصريحات قوى #العدوان_الثلاثي حول الضربة، لا تقول أنهينا "الخطر الكيماوي السوري" بل تتحدث عن تدمير "جزء كبير" وعن التأثير "عما يمكن للحكومة السورية فعله في المستقبل"... هذا يعني أن قصص الكيماوي والرد عليها لم تنتهِ هنا، بل سيكون هناك مسرحيات أخرى كلما انحشر الارهابيون في سوريا.

— Leila Nicolas (@lnicolasr) April 14, 2018

بينما رجح المستخدم خالد عثمان، إن الغرض من العدوان الثلاثي كان اختبار الدفاعات السورية، لكن روسيا نجحت بامتياز في رصد إحداثيات الصواريخ المعتدية والجيش السوري قاتل بشرف.

#العدوان_الثلاثي كان الغرض منه إختبار الدفاعات السورية ، روسيا نجحت بإمتياز في رصد إحداثيات الصواريخ المعتدية والجيش السوري قاتل بشرف

— Khalid Osman (@khalidmustafa) April 14, 2018

وأتى المستخدم عمر الدهامشة، ليعلن رفضه تسمية «العدوان الثلاثي»، جراء الغارات على مقرات أسلحة لنظام الأسد في سوريا فجر اليوم، قائلًا إن العدوان الثلاثي هي حرب شنتها إسرائيل وبريطانيا وفرنسا ضد مصر 1956، التي كان البطل فيها معروف وهو الشعب المصري بقيادة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، أما عدوان اليوم فهو لعرض قوى العصابات بالإعلام.

ضد تسمية "العدوان الثلاثي" جراء الغارات على مقرات أسلحة لنظام الاسد في #سوريا

14/4/2018#العدوان_الثلاثي:

هي حرب شنتها إسرائيل وبريطانيا وفرنسا ضد مصر

1956

البطل فيها معروف وهو الشعب المصري بقيادة جمال عبدالناصر



أما عدوان اليوم فهو لعرض قوى العصابات بالاعلام !!

— عمر الدهامشة (@Omar_Dhamsha) April 14, 2018

وكانت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.