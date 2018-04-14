قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن «العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا هو انتهاك لكل الأعراف الدولية.. أمريكا والصهاينة وبعض الدول الأوروبية لم تتعظ من دروس الماضي».

وأضاف روحاني، في كلمة له اليوم السبت، «أن العالم ومنطقتنا تعاني اليوم من انعدام الأخلاق، فكل الأزمات السياسية والعسكرية والأمنية تعود جذورها إلى الأزمة الأخلاقية».

ووصف «روحاني» الهجمات العسكرية على سوريا بأنها تتعارض مع الأعراف الدولية، موضحا: «بينما يتم تكليف فريق من قبل الأمم المتحدة، لدراسة اتهام استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا.. تشن بعض الدول وبذرائع واهية عدوانا على بلد مستقل يحظى بحكومة وشعب واع وحضارة عريقة».

وبيّن الرئيس الايراني أن «أمريكا والصهاينة وبعض الدول الأوروبية كبريطانيا وفرنسا، لم تتعظ من أحداث الـ17 سنة الأخيرة في المنطقة»، مشيرا إلى أن «اعتداءات أمريكا في أفغانستان والعراق وليبيا لم تؤد إلا إلى القتل والدمار».

واعتبر روحاني أن هدف الأمريكان من الهجمات، هو تبرير تواجدهم في المنطقة، مضيفا: «أنهم مستاؤون من هزيمة عملائهم الإرهابيين في الغوطة الشرقية، لذلك يرتكبون هكذا عدوان»، على حد تعبيره.

وكانت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.