وزير الدفاع الروسي يطلع «بوتين» على آخر التطورات في سوريا

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أطلع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على آخر التطورات في سوريا.

ذكرت ذلك وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.