وزير الدفاع الروسي يطلع «بوتين» على آخر التطورات في سوريا

الأكثر قراءة
خالد يخلف جلال في تدريب الزمالك
أمريكا تدرس توجيه ضربة عسكرية لـ8 أهداف في سوريا
فيديو.. جورج وسوف: لن نجد رئيس أفضل من بشار الأسد
رشا نبيل تعرض مشهد «الدنيا ربيع»: التليفزيون المصري لم يحذفه
شارك برأيك
ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
مرتفعة
متوسطة
منخفضة نسبيا
النتـائـج
تصويت
أطلع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على آخر التطورات في سوريا.
ذكرت ذلك وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.