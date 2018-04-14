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وزير الدفاع الروسي يطلع «بوتين» على آخر التطورات في سوريا

موسكو- أ ش أ
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 10:37 ص | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 10:37 ص

أطلع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على آخر التطورات في سوريا.

ذكرت ذلك وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.


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