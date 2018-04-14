إحباط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والأدوات الطبية بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة، من إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة وأدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون الصيدلة وبغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رحلة خطوط الطيران السعودية رقم 381 القادمة من جدة، فقد اشتبه طاهر مكي، مأمور تفتيش الركاب، في راكب مصرى قادم من الصين ترانزيت جدة، وبالعرض على عبد الحليم محمد، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 3 أجهزة و411 إبرة لجراحة الأسنان وجزء من ماكينة لجراحة الأسنان، و116 عبوة بها أدوات ومستلزمات خاصة طب وجراحة مخبأة بين طيات الملابس وفي قاع أسفل الحقيبة، وتقدر قيمة المضبوطات بـ300 ألف جنيه.

وقرر محمد قناوي، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.