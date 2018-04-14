لجنة دوري المحترفين الإماراتية تعلن أسماء المرشحين لجوائز الموسم

أعلنت لجنة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عن القائمة الأولية للمرشحين لنيل جوائز الدوري الإماراتي للمحترفين في ست فئات مختلفة.



ومن المقرر أن يبدأ التصويت على المرشحين بداية من غد الاحد وحتى 22 من الشهر الجاري، عبر الموقع الرسمي على الانترنت الخاص بالجائزة، على أن يتم الاعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين عن كل فئة يوم 23 أبريل الجاري ثم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز الدوري المقرر إقامته في العاشر من مايو المقبل.



ويتنافس على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير كل من : النجم المصري حسين الشحات، وعمر عبد الرحمن، وماركوس بيرج (العين)، والنجم المغربي مبارك بوصوفة (الجزيرة)، وفابيو دي ليما (الوصل)، ومحمد الشامسي، ومراد باتنا وسبستيان تيجاليبو (الوحدة)، وياسين البخيت (دبا الفجيرة)، ويوسف قلفا (الإمارات).



يذكر ان اللاعبين العشرة المرشحين على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير جاء بناء على ترشيح الجماهير لهم في المرحلة الأولى التي امتدت من 8 إلى 12 من الشهر الجاري، وشهدت مشاركة واسعة ومنافسة شرسة بين أنصار الفرق المختلفة الذين حرصوا على دعم لاعبيهم المفضلين عبر الصفحات الرسمية للجنة دوري المحترفين على شبكات التواصل الاجتماعي.



ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إمارتي) كل من: علي مبخوت (الجزيرة) وريان يسلم، وعمر عبدالرحمن، وإسماعيل أحمد ومهند سالم (العين)، وأحمد إبراهيم، وخليفة مبارك ومحمود خميس (النصر)، ومحمد مرزوق (شباب الأهلي دبي)، وسالم العزيزي (الوصل).



فيما يتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي): ماركوس بيرج وكايو فيرنانديز (العين)، وفابيو دي ليما وكايو كانيدو (الوصل)، وسبستيان تيجاليبو، ومراد باتنا، وبالازس جوجاك وريم شانج (الوحدة)، ومارسيلو دا سيلفا (النصر)، ورومارينيو دا سيلفا (الجزيرة).



فيما يتنافس 5 مدربين على جائزة أفضل مدرب وهم : زوران ماميتش (العين)، ولورينت ريجيكامب (الوحدة)، ورودولفو أروابارينا (الوصل)، وعبد العزيز العنبري (الشارقة)، وهينك تين كات (الجزيرة).



ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب صاعد من مواليد 1997 فما فوق) كل من: محمد الشامسي خالد إبراهيم، وأحمد العكبري وأحمد راشد (الوحدة)، وجاسم يعقوب (النصر)، ومحمد العطاس وزايد العامري (الجزيرة)، وعمر سعيد (حتا)، وعلي صالح (الوصل)، وماجد سرور (الشارقة).



ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي (أفضل حارس مرمى) كل من : خالد عيسى (العين)، ومحمد الشامسي (الوحدة)، وماجد ناصر (شباب الاهلي دبي)، وأحمد شامبيه (النصر) وفهد الظنحاني (دبا الفجيرة).



وجاء اختيار المرشحين في هذه الفئات الخمس بناء على الإحصائيات المقدمة من قبل شركة "سبورت رادار"، الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين.