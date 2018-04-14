بايرن ميونخ يحتفل بلقب البوندسليجا بالفوز على مونشنجلادباخ بخماسية

احتفل فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) الذي توج به في الجولة الماضية، بالفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 4 / 1 ليعزز فرصه في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، واقتراب فريق هامبورج من الهبوط بعد خسارته أمام هوفنهايم صفر / 2 وفوز هيرتا برلين على كولون 2 / 1 وتعادل شتوتجارت مع هانوفر 1 / 1.

وعلى ملعب أليانز أرينا، قلب فريق بايرن ميونخ تأخره بهدف أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 5 / 1.

وتقدم جلادباخ بهدف سجله جوزيب دراميتش في الدقيقة التاسعة وتعادل ساندرو فاجنر لبايرن في الدقيقة 37 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 41 ثم سجل تياجو ألكانتارا الهدف الثالث في الدقيقة 51 ثم سجل ديفيد ألابا الهدف الرابع في الدقيقة 67 قبل أن يختتم روبرت ليفاندوفسكي أهداف بايرن في الدقيقة 82.

ورفع بايرن ميونخ رصيده 75 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 40 نقطة في المركز الثامن.

وكان بايرن ميونخ توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة الماضية، محققا لقبه السادس على التوالي في البوندسليجا.

وفاز بايرن بلقب الدوري الألماني 28 مرة حيث جاء أول تتويج له في موسم 1932 /1933 قبل تطبيق نظام البوندسليجا في عام 1963 ولكن منذ تطبيق نظام البوندسليجا حصد اللقب 27 مرة.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولى للبايرن على ملعبه بعد تتويجه باللقب.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة باير ليفركوزن يوم الثلاثاء المقبل في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا ثم مواجهة هانوفر يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بوندسليجا قبل المباراة المرتقبة أمام ضيفه ريال مدريد ، يوم 25 من الشهر الجاري، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وجاءت بداية الشوط الأول سريعة خاصة من جانب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب وبارد بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه.

في المقابل، تراجع فريق بارين ميونخ إلى وسط ملعبه من أجل الحفاظ على نظافة شباكه وامتصاص حماس لاعبي جلادباخ، واعتمد في ذات الوقت على شن هجمات مرتدة لكنها لم تكن مؤثرة.

وفي الدقيقة التاسعة تمكن جوزيب دراميتش من افتتاح التسجيل لفريق جلادباخ عندما لعبت الكرة خلف المدافعين إلى دراميتش، داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى، ليراوغ نيكلاس شول قبل أن يسدد كرة رائعة إلى داخل المرمى.

دخل فريق بايرن ميونخ أجواء المباراة الهجومية وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ساعده في ذلك تراجع فريق جلادبخ لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه.

وفي الدقيقة 16 مرر تياجو ألكانتارا كرة بينية خلف مدافعي جلادباخ داخل منطقة الجزاء لينقض عليها توماس مولر بتسديدة قوية لحظة سقوطه على المرمى لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس يان سومير.

واستمرت محاولات بايرن الهجومية وكاد توماس مولر أن يسجل هدف التعادل عندما مرر ديفيد ألابا كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها مولر وقابلها بضربة رأس لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 32 سدد كورينتين توليسو كرة أرضية قوية من خارج منطقة جزاء جلادباخ لكن يان سومير حارس جلادباخ كان لها بالمرصاد وأبعد الكرة.

وأسفرت الهجمات المتتالية لبايرن ميونخ عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 37 عندما لعبت كرة بيتية إلى مولر داخل منطقة جزاء من الناحية اليمنى ليمرر كرة عرضية أرضية لحظة سقوطه ليقابلها ساندرو فاجنر بتسديدة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 41 أضاف بايرن ميونخ الهدف الثاني عندما مرر توماس مولر كرة عرضية من داخل منطقة جزاء جلادباخ من الناحية اليمنى ارتقى إليها فاجنر وقابلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر الضغط الهجومي لفريق بايرن ميونخ، وسط تراجع غير مبرر من لاعبي جلادباخ.

وفي الدقيقة 49 سدد سيباستيان رودي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة يان سومير حارس جلادباخ.

وفي الدقيقة 51 انطلق كورنتين توليسو بالكرة حتى دخل منطقة جزاء جلادباخ من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية قابلها ساندرو فاجنر، من داخل منطقة الست ياردات، لكن سومير تألق وتصدى للكرة لترتد إلى تياجو ألكانتارا الذي وضعها داخل المرمى.

وكاد بايرن ميونخ أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 53 عندما مرر ديفيد ألابا كرة عرضية على حدود منطقة جزاء جلادباخ قابلها خاميس رودريجيز بتسديدة قوية لكن كرته اصطدمت بأسفل القائم الأيمن للحارس سومير قبل أن يبعدها الدفاع.

واستمرت محاولات بايرن ميونخ الألماني بحثا عن تسجيل الأهداف وسط اختفاء تام لجلادباخ في الجانب الهجومي.

وفي الدقيقة 67 سجل بايرن ميونخ الهدف الرابع عن طريق ديفيد ألابا عندما سدد كرة قوية من على حدود منطقة جزاء جلادباخ إلى داخل المرمى.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 82 عندما مرر جوشوا كيميتش كرة عرضية استلمها روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة أرضية إلى داخل المرمى.

وكاند ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف السادس لبايرن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة عندما لعبت تمريرة أرضية داخل منطقة جزاء جلادباخ ليقابلها ليفاندوفسكي بتسديدة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للحارس سومير.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز بايرن ميونخ 5 / 1.

وعلى ملعب باي أرينا، عزز باير ليفركوزن تواجده في المركز الرابع بتغلبه على آينتراخت فرانكفورت 4 / 1.

وسجل أهداف ليفركوزن جوليان براندت في الدقيقة 20 وكيفن فولاند (هاتريك) في الدقائق 71 و77 و88 ، فيما سجل هدف فرانكفورت ماركو فابيان في الدقيقة 23.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الذي يواجه شالكه غدا الأحد، فيما توقف رصيد فرانكفورت هند 46 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف هوفنهايم، وبفارق الأهداف امام لايبزج.

وعل ملعب راين نيكار أرينا، تضاءلت فرص هامبورج في البقاء بالبوندسليجا بعد خسارته أمام مضيفه هوفنهايم صفر / 2.

وسجل هدفي هوفنهايم سيرج نابري في الدقيقة 18 وآدم شالاي في الدقيقة 27.

وتوقف رصيد هامبورج عند 22 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير ، فيما رفع هوفنهايم رصيده 46 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام فرانكفورت ولايبزج صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وعلى ملعب الأولمبي ببرلين، اقترب أيضا، فريق كولون من الهبوط بعد خسارته أمام هيرتا برلين 1 / 2.

وسجل هدفي هيرتا برلين دافي سيلك في الدقيقتين 49 و52 ، فيما سجل هدف كولون بيتينكورت ليوناردو في الدقيقة 29.

وتوقف رصيد كولون عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 39 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف امام شتوتجارت.

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت شتوتجارت بضيفه هانوفر.

وتقدم شتوتجارت بهدف سجله إيريك تومي في الدقيقة 53 وتعال نيكلاس فولكروج لهانوفر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر كما رفع هانوفر رصيده 36 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف فيردر بريمن.