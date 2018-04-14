مثلث هجوم ليفربول يواصل التألق في البريمييرليج

واصل مثلث هجوم ليفربول (SFM) المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قادوا الفريق لتحقيق الفوز على بورنموث 3-0 مساء اليوم السبت في الجولة 34 من البريمييرليج.

وسجل مثلث ليفربول الهجومي ثلاثية الفريق في مرمى بورنموث مساء اليوم، حيث أحرز ماني الهدف الأول في الدقيقة 7 ثم صلاح في الدقيقة 69 وفيرمينيو في الدقيقة 90.

ونجح ثلاثي الريدز في تسجيل 82 هدفا لليفربول هذا الموسم في كل البطولات، وقادوا الفريق للتأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وإحتلال المركز الثالث في جدول البريمييرليج برصيد 70 نقطة بعد مرور 34 جولة من المسابقة.

وسجل صلاح 39 هدفا هذا الموسم مقابل 24 لفيرمينيو و16 لماني، ويتصدر الفرعون المصري ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 30 هدفا بفارق 5 أهداف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 25 هدفا.