متحدث الجيش الليبي: «حفتر» يتلقى العلاج وسيعود للوطن خلال أيام

فند المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الشائعات حول وفاة القائد العسكري الليبي اللواء خليفة حفتر، مؤكدا أنه يتلقى العلاج في باريس ومن المتوقع عودته إلى ليبيا خلال أيام.

وقال «المسماري»، إن «حفتر» يتلقى العلاج في باريس بعد شعوره بوعكة صحية أثناء جولة خارجية، ومن المتوقع أن يعود إلى ليبيا خلال أيام، بحسب رويترز.

وأوضح أن «حفتر» شعر بتعب أثناء تواجده في باريس خلال زيارة يقوم بها لعدد من الدول الأجنبية وسيعود لليبيا قريبا بعد تلقي العلاج.

ونشر «المسماري» في تغريدة كتبها مساء يوم الثلاثاء مع انتشار تقارير تشير إلى تعرض حفتر لأزمة صحية وقال فيها إن حفتر «بحالة صحية ممتازة ويتابع في عمل القيادة العامة وغرف العمليات والمناطق العسكرية».

كانت تقارير إعلامية أشارت فجر أمس إلى تعرض اللواء خليفة حفتر لوعكة صحية شديدة، فيما أفادت أنباء أخرى بوفاته، قبل أن بنفى متحدث الجيش الليبي هذه الشائعات.