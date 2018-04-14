ترامب يعلن «إنجاز المهمة» بعد الضربات العسكرية على سوريا

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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بالضربات "التي تم تنفيذها بدقة مثالية" وقادتها الولايات المتحدة في سورية، وقال عبر حسابه بموقع تويتر إنه "تم إنجاز المهمة".

كما شكر ترامب كلا من بريطانيا وفرنسا، اللتين شاركتا في الضربات.

وجاءت تلك العملية المشتركة ردا على هجوم يعتقد أنه كيماوي بالقرب من دمشق الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل، بحسب جماعة "الخوذ البيضاء".

وكان مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنوا أنهم "واثقون من أن تلك الضربات الجوية قد شلت قدرة الحكومة السورية على تطوير واستخدام أسلحة كيماوية".