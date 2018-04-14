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روسيا: نحن على اتصال مع الدول التي شنت الضربات الصاروخية ضد سوريا


نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 3:27 م | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 3:27 م

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجي ريابكوف، إن موسكو على اتصال مع الدول التي شاركت في الضربات الصاروخية ضد سوريا.

وأضاف ريابكوف، في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت اليومية اليوم السبت، إن موسكو مهتمة بالتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بسوريا، بحسب رويترز.

وكانت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.

وأعلن مجلس الأمن الدولي اجتماعه في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش (5 مساء بتوقيت مصر) بناء على طلب روسيا لبحث الضربات على سوريا.


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