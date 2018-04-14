القوات المسلحة: مقتل 27 تكفيريا والقبض على 114 مشتبها بهم في سيناء خلال الأيام الماضية

استكمالا لمعركة الشرف والفداء على أرض سيناء الغالية يستمر مقاتلو أبطال القوات المسلحة والشرطة في تنفيذ المهام المخططة وتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وضبط العناصر الهاربة وإحكام السيطرة على مناطق العمليات بشمال ووسط سيناء وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية.



وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة، في البيان التاسع عشر للعملية الشاملة «سيناء 2018»، أن العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة أثناء استهداف القوات الجوية لأحد الأوكار التي تتحصن بها العناصر الإرهابية، والقضاء على 9 تكفيريين شديدي الخطورة، والقبض على 114 فرد آخرين من المشتبه بهم، منهم 21 مطلوبين جنائيا بشمال ووسط سيناء، ومقتل 12 عنصرا تكفيريا أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط بحوزتهم 3 بنادق آلية و2 مسدس وعبوة ناسفة معدة للتفجير ووسائل إعاشة، وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالاختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش.



وأضاف البيان أن العمليات أسفرت أيضا عن «اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر التكفيرية مكون من ميدان رماية وميدان موانع ونفق ينتهى بقاعه محاضرات تحت الأرض وعدد من الملاجئ بداخلهم كمية من الذخائر وأجهزة اتصال، تدمير والتحفظ على 15 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية، ضبط وتدمير 43 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، تدمير 150 ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم علي كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر والوقود، قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء».



وفي إطار الجهود المتواصلة من القوات البحرية لتأمين السواحل المصرية، قامت عناصر الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر بالتعاون مع الإدارة العامه لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالقبض على سفينة مشتبه بها، حيث عُثر على 1350 كيلو جرام من مخدر الهيروين الخام والتي تكفي لصنع 14 طن من الهيروين المختلط.



وتم تنظيم أكثر من 585 كمينا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بواسطة التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر الشرطة لفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.



كما نجحت عناصر حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي من ضبط أحد خطوط إمداد العناصر التكفيرية عن طريق الغرب حيث تمكنت من ضبط 831 بندقية آلية وضغط هواء و1384 مسدس صوت وأكثر من 80 ألف طلقة أنواع و2300 جهاز تليفون محمول و3.4 مليون قرص مخدر، وكميات كبيرة من جوهر الحشيش والمستلزمات الطبية والعقاقير والأدوية و20 كجم من المشغولات الفضية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد من الأنفاق بمدينة رفح شمال سيناء منهم نفق رئيسي بطول 1400 متر.



ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة إحكام السيطرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بعزيمة وروح قتالية عالية لاستكمال رسالتهم السامية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم.