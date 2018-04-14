الأكثر قراءة
خالد يخلف جلال في تدريب الزمالك
أمريكا تدرس توجيه ضربة عسكرية لـ8 أهداف في سوريا
فيديو.. جورج وسوف: لن نجد رئيس أفضل من بشار الأسد
رشا نبيل تعرض مشهد «الدنيا ربيع»: التليفزيون المصري لم يحذفه
شارك برأيك
ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
مرتفعة
متوسطة
منخفضة نسبيا
النتـائـج
تصويت
عقب الضربات العسكرية الغربية على منشآت في سوريا، التي شنتها كل من ا لولايات المتحدة الأمريكية وإنجلتا وفرنسا، فجر اليوم السبت، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن،حسبما أعلن الكرملين، اليوم.