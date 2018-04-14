عقب الضربات العسكرية الغربية على منشآت في سوريا، التي شنتها كل من ا لولايات المتحدة الأمريكية وإنجلتا وفرنسا، فجر اليوم السبت، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن،حسبما أعلن الكرملين، اليوم.