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عقب الضربات العسكرية الغربية على سوريا.. «بوتين» يطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

موسكو- د ب أ
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 10:10 ص | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 10:10 ص

عقب الضربات العسكرية الغربية على منشآت في سوريا، التي شنتها كل من ا لولايات المتحدة الأمريكية وإنجلتا وفرنسا، فجر اليوم السبت، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن،حسبما أعلن الكرملين، اليوم.


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