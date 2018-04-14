راحة سلبية للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الداخلية

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري منح راحة سلبية للاعبين الذين شاركوا في مباراة الداخلية أمس.

وجاء قرار الجهاز الفني؛ تجنباً للإرهاق ولمنح اللاعبين قسطاً من الراحة؛ على أن يعود اللاعبون للتدريبات الجماعية في الرابعة عصر غدٍ الأحد .

ويؤدي بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الداخلية أمس، تدريباتهم في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة .

ويستعد الاهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز والمحدد له الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة.