«السيسي» يؤكد ضرورة المضي قدما في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته بمدينة الدمام، للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد - خلال اللقاء - على ما يربط بين الشعبين المصري والفلسطيني من روابط تاريخية وقوية، مشيراً إلى استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الفلسطيني أعرب - من جانبه - عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

كما أكد الرئيس محمود عباس حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين الرئيسين.