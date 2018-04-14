وزيرة التضامن: ارتفاع مبيعات «ديارنا» لـ27 مليون جنيه خلال العام الماضى

قررت وزارة التضامن الاجتماعى التوسع بإقامة معرض ديارنا للأسر المنتجة خلال النصف الثانى من العام الحالى، من خلال إقامة 5 معارض فى 7 محافظات خلال الأشهر القادمة.

وذكرت والى، أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة ليس على المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى، لافتة إلى أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين إقامة عدة معارض بالدول العربية مثل المعرض الذى أقيم فى مهرجان أبوظبى التراثى.

وأضافت: «معرض ديارنا الآن منتج مهم من منتجات وزارة التضامن وأصبح يعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواد المعرض فقد نجح المعرض خلال 2017 فى تحقيق مبيعات قياسية وزاره أعداد كبيرة من المصريين وكذلك فى 2018 فى الأقصر وأسوان».

وأردفت: «نتوقع أن تكتمل خطة معرض ديارنا فى 2018 وتصل لأرقام غير مسبوقة وخصوصا أننا نعتمد فكرة التوسع فى إقامة المعرض فى القاهرة والمحافظات بعد أن كان يقام مرة واحدة فى القاهرة وتحقق من معدلات نمو فى اعداد رواد المعرض خلال الأعوام الماضية بنسبة تزيد على 56% وارتفاع قيمة المبيعات لتصل فى 2017 إلى ما يزيد على 27 مليون جنيه».

من جانبها، قالت أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، إنه سيتم إقامة معرضين خلال شهر أغسطس بمرسى مطروح وآخر برأس البر، بالإضافة إلى تنظيم معرضين خلال شهر أكتوير بمحافظتى شرم الشيخ والفيوم ومعرض آخر فى الجونة خلال شهر ديسمبر القادم.