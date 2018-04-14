القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي السنوي الـ13 للأنف والأذن والحنجرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تنظم القوات المسلحة المؤتمر الطبي السنوي الـ13 للأنف والأذن والحنجرة، تحت رعاية إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية والمركز الطبي العالمي، وبالتعاون مع أقسام الأنف والأذن والحنجرة بمستشفيات القوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية، والذي يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة نخبة من أساتذة ورؤساء الأقسام والخبراء الأجانب.

ويلقي المؤتمر الضوء على الإمكانيات المتاحة في هذا التخصص بالمركز الطبي العالمي والمجمع الطبي بالجلاء والمجمع الطبي بالمعادي وكوبري القبة والمستشفى الجوي التخصصي من خلال المناقشات العلمية.

ويتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل لمناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول أحدث الأبحاث الطبية وطرق العلاج في تخصص الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة وقاع الجمجمة وزراعة القوقعة وأمراض النوم، كما يناقش المؤتمر أحدث ما وصلت إليه الأبحاث الطبية فيما يخص أمراض التخاطب والسمع والاتزان، إلى جانب إقامة دورات تدريبية للأطباء بالأكاديمية الطبية العسكرية.

وحضر المؤتمر نخبة من أساتذة الأنف والأذن والحنجرة بالجامعات المصرية وعدد من الخبراء بالدول العربية والأجنبية.