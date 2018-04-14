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وصول خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق

لاهاي - أ ش أ
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 5:44 م | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 5:44 م

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم السبت، وصول خبرائها اليوم إلى العاصمة السورية، للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما في ريف دمشق.

وقالت المنظمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن "فريق بعثة تقصي الحقائق وصل إلى دمشق ليبدأ عمله".

وكان مصدر عسكري روسي أوضح في -وقت سابق- أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتزمون جمع معلومات عن هجوم دوما الكيميائي المزعوم، الذي أعلن عنه يوم 7 أبريل، بما في ذلك أخذ عينات من التربة وعينات أخرى للبحث في مختبرات المنظمة.


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