مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة: مستعدون لمعاودة الهجوم على سوريا حال استخدام الكيماوي مجددا

كشفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي النقاب اليوم السبت، عن أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أن بلاده سوف تعاود الهجوم من جديد على سوريا في حالة "استمرارها في استخدام الغازات السامة".

وأضافت هالي، حسبما ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، السبت، أنها أجرت اليوم اتصالا هاتفيا بترامب الذي أكد لها أن واشنطن مستعدة للرد على سوريا حال استخدام "الغازات السامة مجددا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد نفذت - فجر اليوم - هجمات جوية ضد أهداف حكومية متعددة في سوريا تحت ذريعة استخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية في مدينة دوما.