كونتي يشيد بالروح القتالية للاعبي تشيلسي ومدرب ساوثهامبتون يتحسر

أشاد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي على الروح القتالية التي تحلى بها لاعبوه خلال المباراة التي انتهت بفوز مثير على ساوثهامبتون 3 / 2 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ساوثهمبتون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الصربي دوشان تاديتش في الدقيقة 21 ثم عزز الفريق تقدمه بهدف ثان سجله المدافع البولندي الشاب يان بيدناريك ليكون الهدف الأول له مع الفريق في الدوري الإنجليزي.

ولكن تغييرات كونتي بإشراك أوليفيه جيرو والإسباني بدرو رودريجيز في الدقيقة 61 منحت تشيلسي التفوق في وسط الشوط الثاني.

وسجل جيرو هدفين للفريق في الدقيقتين 70 و78 ليفتتح أهدافه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي منذ أن انتقل إليه قادما من أرسنال الإنجليزي. وسجل البلجيكي المتألق إيدن هازارد الهدف الآخر للفريق في الدقيقة 75 .

وقال كونتي "الشوط الأول لم يكن جيدا بالنسبة لنا من عدة جوانب ، ليس فقط من الجانب التكتيكي ، وإنما لم يظهر الفريق خلاله روح الحماس العالية أو الرغبة الحقيقية في تحقيق نتيجة جيدة."

وأضاف "كان الشوط الأول سلبيا للغاية. ولكنني رأي رد فعل رائع في الشوط الثاني ، رأيت الرغبة الحقيقية في القتال من أجل الفوز رغم صعوبة الوضع. تأخرنا بهدفين ، ولكن تحلينا بالروح اللازمة للعودة والفوز."

وعلى الجانب الآخر ، تحسر مارك هيوز المدير الفني لساوثهامبتون على إهدار التقدم ، وصرح قائلا "لا أعتقد أننا حصدننا ما كنا نستحقه من المباراة."

وأشار إلى أن الفريق كان عليه إدراك التغييرات التي طرأت على أداء المنافس ، ولكنه لم ينجح في ذلك.