توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالشكر للمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا على مشاركتهم في الغارات الجوية على سوريا فجر اليوم السبت.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر تويتر: «هجوم مثالي الليلة الماضية.. شكرا فرنسا والمملكة المتحدة على الحكمة والقوة العسكرية، حصلنا على أفضل نتيجة.. أنجزت المهمة».

وكانت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.

وأعلن مجلس الدولي اجتماعه في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش (5 مساء بتوقيت مصر) بناء على طلب روسيا لبحث الضربات على سوريا.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!