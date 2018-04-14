ضبط عصابة الآثار المزيفة في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على عصابة مكونة من صاحب شركة ومسجل خطر وسائقين اثنين تخصصت في النصب على المواطنين عقب ايهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية وعرضها للبيع بمنطقة حلوان وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان مفادها أن أحمد محمود 34 عاما صاحب شركة وأحمد محمد 39 عاما سائق مسجل خطر سبق اتهامه في 11 قضية " مخدرات " ومؤمن سعيد 35 عاما سائق وإسلام عبد المحسن 26 عاما سائق يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين عقب ايهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية وعرضها للبيع

وبتقنين الاجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهم وعثر بحوزتهم 28 تمثال حجري " أحجام مختلفة " و4 قطع نحاس مذهبة وصندوق خشبي بداخله 5 كتب بعنوان " عدة كاهن " وجميعها غير أثرية " مقلدين " و11 رزمة ورق أعلى كل منها وأسفلها ورقة مالية فئة 100 دولار " جميعهم مزيفين " وطبنجة صوت تركي الصنع " بحوزة الأول " ومبلغ مالي 1500 دولار و3 سيارات.

بمواجهتهم أمام مدير مباحث القاهرة اللواء محمد منصور اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين الراغبين في شراء قطع أثرية عقب استدراجهم وعرض المضبوطات عليهم وايهامهم بأنها أثرية " على خلاف الحقيقة " وأضاف الأول بحيازته للطبنجة الصوت بقصد ايهام ضحياه بكونه مستشار والسيارات المضبوطة لتسهيل تنقلاتهم