وزير الري السوداني: نأمل تجاوز عقبات سد النهضة في المفاوضات المقبلة

أعرب وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، عن أمله في أن يتم تجاوز التحديات والعقبات في المفاوضات المقبلة الخاصة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك باستكمال الدراسات لمزيد من الاطمئنان.

وقال «معتز»، إن عملية تشغيل السد لا توجد بها أية مخاطر، مضيفا أن السد سيعمل على إحداث تحول حقيقي في المجالات الاقتصاديه للدول الثلاث.

وحول الربط الكهربائي مع مصر، أكد توفر الإرادة السياسية في البلدين على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الجانبين قطعا أشواطا في تنفيذ البنية التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي.

وعن نتائج زيارة وزير الطاقة الإماراتي السيد سهيل المزروعي، مؤخرا للخرطوم، قال وزير الموارد المائية والكهرباء، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية في مجال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد نقلة نوعية في محطة توليد بالطاقة الشمسية بـ500 ميجاوات، والتي تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها في يناير الماضي في أبو ظبي برعاية قيادة البلدين.

وأضاف أن السعي متصل لإنجاز المشروع خلال المرحلة الأولى بـ200 ميجاوات من الطاقة الشمسية في منطقة غرب أم درمان؛ لتضاف إلى الشبكة القومية للكهرباء بالتزامن مع التوليد المائي ما سيحدث استقرارا في الإمداد الكهربائي على مدار العام، مشيرا إلى أن زيارة المسؤول الإماراتي عكست رسوخ علاقات البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة.