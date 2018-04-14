مصر تحرز ذهبية الزوجي المختلط في مونديال شباب الخماسي الحديث

نجح الثنائي المصري أحمد الجندى وسلمى أيمن في التتويج بذهبية منافسات التتابع المختلط خلال مشاركتهم في بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها البرتغال خلال الفترة الحالية .
وسجل الثنائي المصرى تفوقا واضحا عن الفريق الفرنسي في منافسات السباق بفارق 18 نقطة ، حيث حصد الثنائي المصري 1172 نقطة .
وجاء في المركز الثاني الفريق الفرنسي برصيد 1154 ، والفريق الروسي في المركز الثالث برصيد 1148 .
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر في بطولة العالم إلى ثماني ميداليات بواقع ثلاث ميداليات ذهبية و فضيتين و ثلاث برونزيات. و توج بالميداليتين الذهبيتين كلٍ من أحمد أسامة الجندي في الفردي، و منتخب الشباب في مسابقة الفرق.
وحصلت مصر على فضيتين عن طريق مهند طارق شعبان في مسابقة الفردي، و منتخب الشابات في مسابقة الفرق.
فيما حققت مصر الثلاث برونزيات من خلال علي الدين شريف سويلم في مسابقة الفردي شباب، و فريق الفتيات المكون من مريم عامر و أميرة قنديل، في مسابقة التتابع شابات، وفريق الشباب المكون من مهند طارق شعبان و علي الدين شريف سويلم، في مسابقة التتابع شباب.