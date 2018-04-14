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مصر تحرز ذهبية الزوجي المختلط في مونديال شباب الخماسي الحديث

علي البحيري
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 7:17 م | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 7:17 م

نجح الثنائي المصري أحمد الجندى وسلمى أيمن في التتويج بذهبية منافسات التتابع المختلط خلال مشاركتهم في بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها البرتغال خلال الفترة الحالية .

وسجل الثنائي المصرى تفوقا واضحا عن الفريق الفرنسي في منافسات السباق بفارق 18 نقطة ، حيث حصد الثنائي المصري 1172 نقطة .

وجاء في المركز الثاني الفريق الفرنسي برصيد 1154 ، والفريق الروسي في المركز الثالث برصيد 1148 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر في بطولة العالم إلى ثماني ميداليات بواقع ثلاث ميداليات ذهبية و فضيتين و ثلاث برونزيات. و توج بالميداليتين الذهبيتين كلٍ من أحمد أسامة الجندي في الفردي، و منتخب الشباب في مسابقة الفرق.

وحصلت مصر على فضيتين عن طريق مهند طارق شعبان في مسابقة الفردي، و منتخب الشابات في مسابقة الفرق.

فيما حققت مصر الثلاث برونزيات من خلال علي الدين شريف سويلم في مسابقة الفردي شباب، و فريق الفتيات المكون من مريم عامر و أميرة قنديل، في مسابقة التتابع شابات، وفريق الشباب المكون من مهند طارق شعبان و علي الدين شريف سويلم، في مسابقة التتابع شباب.


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