عارضت الصين، استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، تعليقًا على الضربات العسكرية ضد سوريا، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم السبت: "إن بكين تعارض استخدام القوة في العلاقات الدولية، داعية إلى احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأخرى".

وأضاف هوا: "إن أي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز مجلس الأمن يتعارض مع غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وينتهك مبادئ القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، سيزيد من تعقيد القضية السورية، داعيا جميع الأطراف المعنية للعودة إلى العمل في إطار القانون الدولي وحل القضية السورية وتسويتها من خلال الحوار".