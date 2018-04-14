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«الخارجية العراقية» تعبر عن قلقها من الضربة العسكرية على سوريا

بغداد - د ب أ:
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 2:20 م | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 2:20 م

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن قلقها من الضربة الجوية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا على سوريا، فجر اليوم السبت، معتبرة هذا التصرف «أمرا خطيرا جدا» لما له من تداعيات على المواطنين الأبرياء.

وقال أحمد جمال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي، إن وزارة الخارجية تشدد على ضرورة الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، وأن عملا كهذا من شأنه أن يجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الاٍرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد أن تم دحره في العراق وتراجع كثيرا في سوريا.

وأضاف: «تجدد وزارة الخارجية دعوتها للقمة العربية باتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور الخطير».


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