ماكرون: النظام السوري تجاوز الخطوط الحمراء

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "الخط الأحمر" الذي حددته فرنسا في مايو 2017 قد تم تجاوزه، وذلك لدى إعلانه عن انضمام فرنسا إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في شن هجمات على سورية.

وأكد في بيان "لا يمكننا تحمل التساهل في استخدام الأسلحة الكيماوية التي تمثل خطرا مباشرا على الشعب السوري وعلى أمننا الجماعي".

وتم توجيه الضربات ردا على هجوم الأسبوع الماضي على دوما، حيث قال إن عشرات الأشخاص "قتلوا بالأسلحة الكيماوية، في انتهاك كامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف "لا توجد شكوك حول الحقائق ومسؤولية النظام السوري".