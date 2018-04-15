محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يتفقدان مشروع (بشائر الخير 2)

تفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء علي عادل عشماوي، مشروع (بشائر الخير 2)، للوقف على آخر المستجدات ومتابعة سير الأعمال بالمشروع، تمهيدا لافتتاحه منتصف العام الحالي، في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ - في بيان - أن مشروع مدينة (بشائر الخير 2)، هو المرحلة الثانية لاستكمال مشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب، والذي شملت فيه المرحلة الأولى 1632 وحدة سكنية، وتستهدف المرحلة الثانية إنشاء 18 بلوك وعمارة فردية، بإجمالي 37 عمارة، تشمل 1870 وحدة سكنية، علاوة على العديد من الخدمات الأخرى و"المولات" التجارية بالدورين الأرضي والأول، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز الوحدات السكنية التي تم الإنهاء منها وتزويدها بالأثاث وجميع الأجهزة اللازمة.

ولفت إلى أنه يجري - حاليا - تمهيد الطرق الرئيسيّة والفرعية بالمشروع ورفع كفائتها ورصفها، وربطها بالمحاور الرئيسيّة بالمحافظة، مؤكدا أن العمل بالمدينة يسير على قدم وساق وبأقصى جهد ممكن من كافة الجهات المشاركة بالمشروع للانتهاء منه في الوقت المحدد له منتصف العام الحالي.

وأضاف أن المحافظة تعكف على إنهاء كافة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بها، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بمواطنيها.