«رويترز»: اجتماع طارئ لمجلس الأمن خلال ساعتين لبحث «غارات سوريا»

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش (5 مساء بتوقيت مصر) بناء على طلب روسيا لبحث الضربات على سوريا، بحسب رويترز.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك «لمناقشة الأعمال العدائية للولايات المتحدة وحلفائها»، على حد قوله.

وكانت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات صاروخية لمنشآت تقول إنها خاصة بأسلحة كيمياوية، وذلك ردا على ما قالت إنه هجوم بسلاح كيمياوي في دوما في الغوطة الشرقية لدمشق يوم السبت الماضي.