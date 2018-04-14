أزمة قلبية تتسبب فى نقل لاعب تونس للعاناية المركزة

نقل لاعب كرة القدم التونسي لسعد النويوي نجم ديبورتيفو لاكورونا الإسباني سابقا إلى وحدة العناية المكثفة بأحد مستشفيات إسبانيا بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تدريباته مع فريقه الحالي توليدو الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.



وأوضح نادي توليدو ، في بيان له اليوم السبت ، أن النويوي سقط مغشيا عليه خلال تدريبات الفريق اليوم وخضع لمحاولات الإسعاف في أرض الملعب قبل نقله سريعا إلى المستشفى بمدينة توليدو.



وأشار النادي إلى احتجاز اللاعب في المستشفى بعد تشخيص الحالة بأنها "لانقباضات عضلية في بطين القلب" حيث سيظل اللاعب تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.



وسبق للنويوي (المولود بفرنسا) أن لعب لفريق ديبورتيفو لاكورونا الإسباني في موسم 2013 / 2014 ، وانتقل إلى توليدو في وقت سابق من العام الحالي بعد موسمين في صفوف الأفريقي التونسي.



كما لعب النويوي من قبل لأندية أخرى منها جلاسجو سلتيك الاسكتلندي وأروكا البرتغالي وطوكيو الياباني.



توليدو (إسبانيا) 14 نيسان/أبريل (د ب أ)- نقل لاعب كرة القدم التونسي لسعد النويوي نجم ديبورتيفو لاكورونا الإسباني سابقا إلى وحدة العناية المكثفة بأحد مستشفيات إسبانيا بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تدريباته مع فريقه الحالي توليدو الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا.



وأوضح نادي توليدو ، في بيان له اليوم السبت ، أن النويوي سقط مغشيا عليه خلال تدريبات الفريق اليوم وخضع لمحاولات الإسعاف في أرض الملعب قبل نقله سريعا إلى المستشفى بمدينة توليدو.



وأشار النادي إلى احتجاز اللاعب في المستشفى بعد تشخيص الحالة بأنها "لانقباضات عضلية في بطين القلب" حيث سيظل اللاعب تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة.



وسبق للنويوي (المولود بفرنسا) أن لعب لفريق ديبورتيفو لاكورونا الإسباني في موسم 2013 / 2014 ، وانتقل إلى توليدو في وقت سابق من العام الحالي بعد موسمين في صفوف الأفريقي التونسي.



كما لعب النويوي من قبل لأندية أخرى منها جلاسجو سلتيك الاسكتلندي وأروكا البرتغالي وطوكيو الياباني.