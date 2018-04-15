إنتر ميلان يهدر نقطتين في الدوري الإيطالي

أهدر إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في الوقت الذي يصارع خلاله من أجل المشاركة بدوري الأبطال في الموسم المقبل ، حيث تعادل مع مضيفه أتلانتا سلبيا اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث وأمام روما ، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة ، كما رفع أتلانتا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن.

واستعاد كالياري توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري وعزز أماله في البقاء بالدرجة الأولى بعدما تغلب على ضيفه أودينيزي 2 / 1 كما تغلب جنوه على كروتوني 1 / صفر بينما تعادل كييفو مع تورينو سلبيا.

ورفع كالياري رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم أودينيزي بهدف سجله كيفن لاسانيا في الدقيقة العاشرة ثم أدرك ليوناردو بافوليتي التعادل لكالياري في الدقيقة 21 ، وواصل كالياري محاولاته حتى حسم النقاط الثلاث بهدف الفوز 2 / 1 وسجله لوكا سيبيتيلي قبل ست دقائق فقط من نهاية المباراة.

وتغلب جنوه على كروتوني بهدف وحيد سجله دانييل بيسا في الشوط الأول ليرفع جنوه رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر ويتجمد رصيد كروتوني عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

بينما تعادل كييفو مع تورينو سلبيا ، ليرفع الأول رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر مقابل 46 نقطة لتورينو في المركز العاشر.

وأنهى كييفو المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد ماتيا باني من صفوف الفريق في الدقيقة 88 لحصوله على الإنذار الثاني.