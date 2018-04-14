قالت سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية البرتغالية، تيريزا ريبيرو، إن لقاء رئيس دولة البرتغال مارسليو دى سوزا، مع الرموز الدينية في مصر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعد رسالة مهمة؛ لتوضيح أهمية التسامح والتواصل مع كل الطوائف في العالم.

وأضافت «ريبيرو»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، أمس الجمعة، أنه يجب أن يكون هناك تواصل بين دول العالم دون النظر إلى المصالح أو الأديان المختلفة، متابعة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى لغة حوار مشتركة بدلًا من اللجوء إلى الأسلحة والحرب؛ لنشر السلام في المنطقة العربية التي شهدت نزاعات كبيرة الفترة الماضية.

وأكدت أنه يجب تكثيف التعاون المشترك بين مصر والبرتغال في مجال الاهتمام بالمهاجرين والنازحين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم، مشيرة إلى دور مصر تجاه المهاجرين واستقبالها حوالي 5 ملايين مهاجر في السنوات الماضية.

وأوضحت أن البرتغال تدعم عملية السلام بين دولة فلسطين وإسرائيل؛ لتحقيق السلام في المنطقة العربية، متابعة أن الوضع الراهن معقدًا جدًا، ويجب خلق لغة حوار مشتركة بدلًا من التدخل الذي سيزيد من المعوقات بين البلدين.

وأشارت إلى أنه يجب تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية بين القاهرة ولشبونة، مطالبة بالاهتمام بالبعد الثقافي بين البلدين، وتدريس اللغة والثقافة البرتغالية في مصر وكذلك اللغة والثقافة العربية في بلادها.

جدير بالذكر أن الرئيس البرتغالي، مارسليو دي سوزا، زار المقر البابوي ظهر أمس الجمعة، في إطار زيارته للقاهرة التي من المقرر أن تستمر حتى اليوم.

وكان «دى سوزا» قد وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي، والتقى أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وشارك في افتتاح منتدى الأعمال المصري البرتغالي.