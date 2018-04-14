أثار تغيب رئيس الهيئة العامة للأوقاف أحمد عبدالحافظ عن اجتماع اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة فى البرلمان اليوم، استياء النواب وطالبوا باتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

واعتذر رئيس هيئة الاوقاف عبر أحد ممثلى الهيئة عن الاجتماع، وقال سالم إن «اعتذار رئيس هيئة الأوقاف غير مقبول للجنة لوجود طلبات هامة سبق أن ناقشتها اللجنة معه فى 5 مارس الماضى، وكان من المفترض استكمال المناقشات اليوم»، مضيفا: «غياب رئيس هيئة الأوقاف عن الاجتماع يُثير الريبة والشك ويعتبر متعمدا ونوعا من أنواع تعطيل العمل فى المجلس».

وشددت اللجنة على ضرورة مخاطبة وزير الأوقاف محمد مختار جمعة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس الهيئة الذى اعتبره النواب تعمدا لعدم حضور أعمال اللجنة وأدى لتعطيل أعمال مجلس النواب دون وجود مانع قانونى أو سابق إخطار كتابى للمجلس مع إخطار رئيس مجلس الوزراء بذلك.

وقال وكيل اللجنة ياسر عمر: «نحن ننتظر ردودا منه شخصيا فى أمور يجب أن تُباشرها جهات التحقيق، الهيئة فيها بلاوى وجايين النهاردة علشان نتعرف عليها».

ودعا عضو اللجنة طلعت خليل، لتشكيل لجنة تقصى حقائق، موضحا أن وجود 2.3 مليار جنيه بأرصدة هيئة الأوقاف المصرية بالبنوك دون استخدام أو استثمار يُعد إهدارا لأموال الواقفين».

واعتبر أن أصول الهيئة من الأراضى الزراعية، وأراضى الفضاء والنقدية بالبنوك تُدار بعشوائية أثرت على الإيرادات التى لا تتناسب مع طبيعة ما تمتلكه الهيئة من أصول، حسب وصفه.

وطالب خليل بـ«بيان إحصائى وتحليلى عن ما تمتلكه الهيئة من أصول، ووصف عدم حصر ما تمتلكه الهيئة من أصول كارثة».