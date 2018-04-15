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وولفرهامبتون يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب ستة أعوام

د ب أ
نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 10:31 م | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 10:31 م

ضمن فريق وولفرهامبتون اليوم السبت صعوده من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، الذي غاب عنه طوال ستة أعوام.

وجاء حسم صعود وولفرهامبتون إثر تعادل فولهام صاحب المركز الثالث مع برينتفورد 1 / 1 اليوم ضمن منافسات المرحلة الثالثة والأربعين من دوري الدرجة الأولى ، علما بأن وولفرهامبتون يخوض مباراته بالمرحلة أمام برمنجهام غدا الأحد.

وبات وولفرهامبتون ، المتوج بطلا لإنجلترا ثلاث مرات خلال الخمسينيات من القرن الماضي ، أول الفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز.

وكان وولفرهامبتون قد هبط من الدوري الممتاز في 2012 ثم هبط في الموسم التالي إلى دوري الدرجة الثانية ، لكنه صعد من جديد إلى الدرجة الأولى بعدها وواصل تقدمه حتى حسم عودته للدوري الممتاز من جديد.


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