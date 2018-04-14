تحالف شيعي عراقي يدين قصف العسكري الغربي على سوريا

أدان تحالف الفتح بزعامة القيادي العراقي الشيعي هادي العامري، اليوم السبت، العملية العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية ضد أهداف عسكرية ومراكز بحثية في سوريا.

وقال الناطق باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي: «ندين بشدة العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك على الشعب السوري، هذا العدوان الذي يذكرنا وشعوب المنطقة والأحرار في العالم بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، خلافا لكل المعايير الدولية، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي».

وأضاف: «من هنا نؤكد في تحالف الفتح أنه ليس من حق من يملك القوة استخدامها بطريقته الخاصة دون العودة إلى الشرعية الدولية، لأن التفرد في الرد والاستهداف خلاف الإجماع الدولي يدفع العالم إلى الهاوية والفوضى».

وتابع: «هذا العدوان المدان والمستنكر إنما يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، وإضعاف مباشر لجبهة الحرب على الإرهاب، أننا في تحالف الفتح نعتبر هذا العدوان قرارا بدعم الإرهاب بصرف النظر عن الذرائع الواهية التي شن من أجلها، ونُهيب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الدولية أن تأخذ دورها وتتحمل مسؤولياتها في وقف استمرار هذا العدوان واستخفافه بالمواثيق الدولية».

ودعا «الأسدي»، الشعوب العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب الشعب السوري والتصدي لهذه الغطرسة والمطالبة بوقف العدوان وتداعياته المتسارعة، بحسب قوله.