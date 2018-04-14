جوتزه متمسك بأمل الإنضمام للمنتخب الألماني في المونديال

أكد ماريو جوتزه، نجم خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني أن الأمل لا يزال يراوده في المشاركة ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا رغم عدم استدعائه إلى قائمة المنتخب في مباراتيه الوديتين أمام إسبانيا والبرازيل الشهر الماضي.



وقال جوتزه ، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت :"أثق بقدرتي على مساعدة الفريق للفوز بلقب كأس العالم مجددا".



وكان جوتزه سجل هدف الفوز 1 / صفر للمنتخب الألماني (مانشافت) على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لكأس العالم 2014 .



ولكن اللاعب تعرض للانتقادات مؤخرا من قبل بيتر شتوجر المدير الفني لدورتموند كما تغاضى يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت عن استدعائه لقائمة الفريق في مباراتيه أمام منتخب إسبانيا والبرازيل خلال مارس الماضي.



واختار لوف 26 لاعبا في القائمة لهاتين المباراتين كما سيعلن لوف في 15 مايو المقبل قائمته الأولية للفريق الذي سيخوض به فعالات المونديال الروسي الذي يقام من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.



وقال جويتزه :"قدمت عروضا قوية مع المانشافت بشكل دائم في السنوات الأخيرة وسأواصل هذا".



وخاض جويتزه آخر مبارياته ال63 مع المانشافت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي والتي شهدت تعادل الفريق مع المنتخب الفرنسي 2 / 2 وديا.