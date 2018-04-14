قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها أكثر من 110% من احتياجات الدولة من كافة السلع، متابعًا: «لدينا مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية؛ قمح، سكر، أرز، اللحوم والدواجن، وذلك خطوة اتخذتها الحكومة لتفادي ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان».

وأضاف «سويد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الجمعة، أن الوزارة وضعت خطة محكمة لطرح السلع في المنافد الاستهلاكية الكبرى بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والشركة الدولية للمعارض، مؤكدًا على توافر كل السلع بمعارض «أهلًا رمضان» بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأوضح أن منافذ توزيع «أهلًا رمضان»، متواجدة بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يعد أكبر معرض أقامته الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: «شهر رمضان استثنائي في مستوى استهلاك المصريين من السلع، في مسالة الاستهلاك، لذلك نقيم معارض، لكننا لدينا خطة طويلة المدى، للتوسع في منافذ وفروع جمعيتي، حتى يصل عددها إلى 3000 فرع، وبالإضافة إلى 1200 فرع تابع للمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية».