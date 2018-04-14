أبو الغيط يعرب عن أسفه إزاء استمرار تفاقم الأزمة السورية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أسفه إزاء استمرار تفاقم الأزمة السورية.

وقال أبوالغيط ، في تصريح للصحفيين من الدمام بالمملكة العربية السعودية، في أعقاب الضربات العسكرية التي استهدفت بعض المواقع السورية اليوم السبت إن " أحداً لم يكن يرغب في أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، فكافة الأطراف المتداخلة في الأزمة، وفي مقدمتها النظام السوري، تتحمل نصيباً من المسئولية عن تدهور الوضع"، مؤكدا أن استخدام السلاح الكيماوي المجرم والمدان دولياً ضد المدنيين هو أمر لا يمكن القبول به أو التسامح معه.

وأضاف أبو الغيط أن الأمر اصبح يستلزم التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السورية من خلال عمل جاد يكون للعرب اسهام رئيسي فيه ويرمي للتوصل إلى تسوية سياسية على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254 .

وتابع أبو الغيط :" يجب أن تكون الأولوية هي حقن دماء أبناء الشعب السوري وتلبية تطلعاته المشروعة، واستعادة السيادة ووحدة الأراضي السورية".