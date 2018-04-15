لاكورونا ينعش أماله في تفادي الهبوط بالفوز على بيلباو في الدوري الإسباني

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أنعش ديبورتيفو لاكورونا أماله في تفادي الهبوط للدرجة الثانية بعدما تغلب على مضيفه أتلتيك بيلباو 3 / 2 مساء السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع لاكورونا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق خمس نقاط خلف ليفانتي ، صاحب المركز السابع عشر الذي يقود صاحبه للبقاء بالدرجة الأولى ، بينما تجمد رصيد بيلباو عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم لاكورونا بهدفين مبكرين سجلهما أدريان لوبيز ألفاريز في الدقيقتين السادسة و14 ثم رد بيلباو بهدف سجله راؤول جارسيا بعد دقيقة واحدة من بداية الشوط الثاني.

بعدها أضاف بورخا فالي الهدف الثالث للاكورونا في الدقيقة 53 ثم اختتم ماركيل سوسايتا التسجيل بالهدف الثاني لبيلباو في الدقيقة 72 .