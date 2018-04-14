تأجيل إعادة محاكمة «بديع» و67 آخرين في «اقتحام قسم العرب» لـ20 يونيو

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و67 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم العرب»، لجلسة 20 يونيو المقبل؛ لمواصلة فض الأحراز.

كانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى و16 آخرين، بالسجن المؤبد حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وحوكم المتهمون في واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام «رابعة» بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة العرب ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشفت التحقيقات عن قيام كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة «العرب» ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.