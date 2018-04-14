الظلام يسود العاصمة الأفغانية جراء تفجير برج كهرباء شمال البلاد

ساد الظلام العاصمة الأفغانية، كابول، بعد تفجير برج كهرباء، يجلب كهرباء من أوزبكستان في إقليم باغلان شمال أفغانستان صباح اليوم السبت.

وذكرت شركة «بريشنا» للكهرباء، في بيان، أنه تم تفجير برج الكهرباء، على بعد حوالي 38 كيلو متر من مدينة بول-إي-خمري، عاصمة إقليم باغلان، حوالي الساعة الثالثة صباحا «20:30 بتوقيت جرينتش»، مضيفة أنه سيتم تزويد العاصمة الأفغانية

بالكهرباء من خلال الطاقة المائية والطاقة الحرارية في نهاية المطاف، لكن لم يكن هناك أي كهرباء في جميع أنحاء المدينة صباح اليوم السبت.

ونتيجة لذلك سيتم تشغيل مولدات خاصة بكامل طاقتها في مختلف أنحاء العاصمة.

وألقت الشركة باللوم على طالبان في الحادث، ولم تعلق الحركة بعد على ذلك.

يُذكر أن أبراج الكهرباء وخطوط كهرباء يتم فصلها أو تفجيرها بشكل منظم بسبب القتال بين المسلحين وقوات الأمن.

وفجرت عناصر طالبان برج كهرباء في إقليم باغلان، في 26 مارس، مما تسبب في قطع الكهرباء عن كابول لبضعة أيام.