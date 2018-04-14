كندا تدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الهجمات على سوريا

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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن كندا تدين "استخدام الأسلحة الكيماوية" وتدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
وأضاف ترودو، حسبما نشرت «بي بي سي»: كندا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين وتقديم المسؤولين عن الهجوم الكيماوي "للعدالة".
Canada supports the decision by the United States, the United Kingdom, and France to take action to degrade the Assad regime’s ability to launch chemical weapons attacks against its own people. 2/3
— CBC News Alerts (@CBCAlerts) April 14, 2018
Canada supports the decision by the United States, the United Kingdom, and France to take action to degrade the Assad regime’s ability to launch chemical weapons attacks against its own people. 2/3