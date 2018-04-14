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كندا تدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الهجمات على سوريا


نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 5:35 ص | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 5:35 ص

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن كندا تدين "استخدام الأسلحة الكيماوية" وتدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وأضاف ترودو، حسبما نشرت «بي بي سي»: كندا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين وتقديم المسؤولين عن الهجوم الكيماوي "للعدالة".

 


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