كندا تدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الهجمات على سوريا

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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن كندا تدين "استخدام الأسلحة الكيماوية" وتدعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.

وأضاف ترودو، حسبما نشرت «بي بي سي»: كندا ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين وتقديم المسؤولين عن الهجوم الكيماوي "للعدالة".