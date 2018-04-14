تنظم مكتبة «أ»، حفل توقيع ومناقشة رواية «موسم صيد الغزلان»، للكاتب والروائي أحمد مراد، والصادرة عن «دار الشروق»، وذلك يوم الأحد الموافق 15 إبريل، في تمام الساعة 7 مساءًا، في مقر فرع مكتبات «أ» في شبين الكوم بالمنوفية، يدير اللقاء عماد العادلي المستشار الثقافي للمكتبات.

وفي روايته السادسة، ينطلق الكاتب أحمد مراد مباشرةً من التاريخ المصري القديم إلى المستقبل. موسم صيد الغزلان رواية تتنبأ بعالم تُلقى بذوره الآن، وتناقش الصراع الأبدي بين العقل وأعظم القناعات على الإطلاق.

تعاونت «دار الشروق» مع أحمد مراد منذ صدور روايته الأولى عام 2007، حيث أصدرت جميع أعماله الروائية على النحو التالي: (فيرتيجو عام2007 - تراب الماس عام 2010 - الفيل الأزرق عام 2012 - 1919 عام 2014 - أرض الإله عام 2016 - موسم صيد الغزلان عام 2017).

وتحتل روايات أحمد مراد قائمة الأعلى مبيعا، وفازت بجائزة القائمة القصيرة لجائزة «البوكر» العربية عام 2014، قبل أن تتحول إلى عمل سينمائي حقق أيضا نجاحا كبيرا، واحتل صدارة شباك التذاكر لفترة طويلة، كما تم وضعه على قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية.