وزير الآثار يشهد عددا من الفعاليات بالأقصر احتفالا باليوم العالمي للتراث

يشهد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عددا من الفعاليات في محافظة الأقصر، وذلك احتفالا باليوم العالمي للتراث، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم السبت، أن الفعاليات تتضمن جولة في معابد الكرنك، وطريق الكباش، واحتفالية خاصة بمناسبة اكتمال ترميم تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر، فضلا عن افتتاح عرض جديد لبعض قاعات متحف الأقصر بعد نقل القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للتراث تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 أبريل من كل عام، وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية الـ«ICOMOS» للاحتفاء به كل عام، ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي.