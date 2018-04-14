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الرئاسة الفرنسية تنشر فيديو لإقلاع إحدى المقاتلات لشن غارة على سوريا


نشر فى : السبت 14 أبريل 2018 - 5:52 ص | آخر تحديث : السبت 14 أبريل 2018 - 5:52 ص

نشرت الرئاسة الفرنسية فيديو يوضح إقلاع إحدى المقاتلات الفرنسية لشن غارات على سوريا.

وقالت رئاسة فرنسا عبر «تويتر»، في وصف الفيديو: «إقلاع مقاتلة من القوات المسلحة الفرنسية للتدخل ضد الترسانة الكيماوية السرية للنظام السوري».

 


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