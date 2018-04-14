الرئاسة الفرنسية تنشر فيديو لإقلاع إحدى المقاتلات لشن غارة على سوريا

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نشرت الرئاسة الفرنسية فيديو يوضح إقلاع إحدى المقاتلات الفرنسية لشن غارات على سوريا.
وقالت رئاسة فرنسا عبر «تويتر»، في وصف الفيديو: «إقلاع مقاتلة من القوات المسلحة الفرنسية للتدخل ضد الترسانة الكيماوية السرية للنظام السوري».
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC
— Élysée (@Elysee) April 14, 2018
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC